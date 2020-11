Die Infektionszahlen steigen in einem atemberaubenden Tempo, die Spitalsbetten füllen sich mit Coronapatienten. Pflegekräfte und Ärzte benötigen größtmögliche Unterstützung.

Das traumhafte Herbstwetter bot am Wochenende die Möglichkeit, hinaus ins Freie zu gehen, die Sonne zu genießen und den Kopf einmal für kurze Zeit freizubekommen. Die Batterien ständig neu aufzuladen und sorgsam mit seinen Kraftreserven umzugehen, ist besonders für jene Menschen wichtig, die in dieser Coronakrise am meisten gefordert sind.

In diesen Tagen, in denen die Infektionszahlen fast explosionsartig steigen und sich die Betten in den Spitälern füllen, sind das vor allem Pflegekräfte und Ärzte, aber auch Spitalsmanager, ...