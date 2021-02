Erhöhtes Tempo ist zur Hauptursache schwerer Unfälle aufgestiegen. Das ist abgesehen von schärferen Strafen in der Fahrausbildung stärker zu berücksichtigen.

Der tödliche Raserunfall am vorigen Wochenende in der Stadt Salzburg, bei dem ein 17-jähriger Pkw-Insasse getötet wurde, hat die politischen Diskussionen um eine Verschärfung von Sanktionen gegen Temposünder wiederbelebt. Monatelang schien nach Willensbekundungen angefangen von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll bis hinauf zu Verkehrsministerin Leonore Gewessler nichts weiterzugehen. Nun ist klar: Bis zum Sommer soll zumindest ein Teil des seit September angekündigten Gesetzespakets in Kraft treten. Davon umfasst sind die Erhöhung des Strafrahmens auf 5000 Euro und die Verdoppelung der Entzugsdauer des ...