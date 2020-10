In der Coronakrise agiert die Politik stets mit dem Rücken zur Wand. Um den Klimawandel zu bremsen, muss aber vorausschauend gehandelt werden.

Es war eine Notbremsung im letzten Moment. Am Donnerstag, dem 12. März, beschloss Landeshauptmann Wilfried Haslauer, die Skisaison angesichts der steigenden Coronavirus-Fälle zu beenden. Am Tag darauf verkündete der Bundeskanzler dann den sogenannten Lockdown für weite Teile des öffentlichen Lebens in Österreich.

Zu dem Zeitpunkt hatten die exponentiell steigenden Krankheitsfälle bereits ein kritisches Maß erreicht. Landes- und Bundespolitik reagierten im letzten Moment, katastrophale Zustände in Spitälern und Altersheimen wie in Italien oder Spanien konnten noch verhindert werden.

...