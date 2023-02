Der nächste Kraftakt muss her

Nach dem Gratiskindergarten braucht es eine Personaloffensive.

Der quasi über Nacht aus dem Hut gezauberte Gratiskindergarten für 3- bis 6-Jährige zeigt, dass bei entsprechendem Willen (und einer anstehenden Landtagswahl) alles möglich ist. Wo doch gerade in Sachen Elementarpädagogik alle so schön an einem Strang ziehen: Wo bleibt der Kraftakt, um ebenso rasch eine Ausbildungs- und Personaloffensive in Gang zu setzen - inklusive Druck auf die Bundesregierung?

Seit Jahren offenbart sich in den Kindergärten, dass viele Kinder sprachliche Probleme haben und dass die Zahl in ihrer ...