Was kommt nach dem Wildwuchs an touristischen Projekten in Salzburg? Nicht nur die SPÖ hat höchste Nöte, eine neue Linie zu finden. Dabei ist es höchste Zeit, endlich wieder Klarheit zu schaffen.

Also sprach die Landes-SPÖ: Sie ist kategorisch gegen "das Hinklotzen" von Aparthotels und Chaletdörfern im Land. Sie steht zugleich einer "gesunden Entwicklung" von Ortschaften nicht im Weg und will in einem Tourismusland wie Salzburg hochwertige touristische Projekte nicht "per se" ...