Noch sind nicht alle PCR-Tests ausgewertet, die nach einem positiven Schnelltest-Ergebnis durchgeführt worden sind. Aber: Sollte die Fehlerquote der Schnelltests - so wie am Freitag in der Stadt Salzburg - bei 29 Prozent oder auch knapp darunter liegen, dann ist das diskussionswürdig. Vor allem wenn man bedenkt, welcher Aufwand betrieben werden muss, um diese Massentests durchzuführen. Landesweit waren in 377 Testlokalen mehr als 6000 Menschen im Einsatz - dafür, dass 0,2 bis 0,73 Prozent der Getesteten als coronapositiv herausgefiltert wurden. ...