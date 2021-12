Die Impfpflicht liefert der FPÖ neue Munition in ihrer Totalopposition gegen die Coronapolitik. Die Partei und ihre Spitzen sind längst Teil des Problems geworden.

Salzburg könnte am kommenden Sonntag seine bisher größte Demonstration gegen die Coronapolitik der Regierung erleben. Die FPÖ ruft zu einer "Kundgebung für die Freiheit" auf. Landesparteiobfrau Marlene Svazek sieht im Zusammenhang mit einer Impfpflicht das Ende der Demokratie gekommen: "Der nächste Schritt könnte dann ein Eingriff in unsere allgemeine Lebensweise, gefolgt vom Eingriff in unser Eigentumsrecht sein."

Noch weiter und absurder kann man gar nicht ausholen, als der Bundesregierung zu unterstellen, auf dem Weg in den Kommunismus zu ...