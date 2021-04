Der Preis für Grund und Boden steigt und steigt. Das ist aber nicht gottgegeben. Die Politik hätte Werkzeuge, um die Preisrallye zu bremsen.

Salzburg ist flächenmäßig ein kleines Bundesland - mit einem beschränkten Angebot an bebaubaren Flächen. Dafür sind die Begehrlichkeiten umso größer - egal ob aus der Wohnbaubranche, dem Tourismus oder der Industrie. Das treibt die Preise in lichte Höhen - und ein Ende der Preisrallye ist nicht abzusehen. Im Vorjahr sind die Preise für Baugründe in Salzburg um bis zu 19 Prozent gestiegen.

Viele Salzburgerinnen und Salzburger schütteln den Kopf, wenn sie hören, was für Grund und Boden hierzulande ...