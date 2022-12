In Sonntagsreden fordert die Politik ihre Bürger auf, beim Thema Energiewende aktiv zu werden und Strom zu erzeugen, Speicher einzubauen und ihre Häuser zu dämmen etc. Aber gerade beim ersten Themenbereich zeigt sich, dass viele Salzburger investitionsbereit wären - wenn man sie nur ließe. Hier muss die Politik Schritt halten bzw. schneller in die Gänge kommen. Denn die Energiewende schaffen wir nur, wenn jeder mitmacht. Sie darf nicht an Gesetzen scheitern.