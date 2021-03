Die erste Reaktion auf die außertourliche Impfaktion in Radstadt, Bad Hofgastein und Unken war reihum: Man muss sich nur nicht an die Regeln halten und schon wird man beim Impfen vorrangig behandelt.

Nun, ganz so einfach ist es auch nicht. Erstens gibt es keine Kollektivschuld für Bewohner von Orten, in denen Infektionszahlen explodieren. Auch wenn offensichtlich Partys, sorgloser Umgang mit den Vorsorgemaßnahmen und nicht zuletzt auch mangelnde Kooperationsbereitschaft bei der Kontaktverfolgung die Zahlen in die Höhe treiben. Und ...