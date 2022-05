Die Raum(un)ordnung im schönen Anderswo-Land

In Kriegszeiten, wirtschaftlichen Krisen und angesichts des Klimawandels ist der in Österreich besonders hohe Verbrauch von Grund und Boden besonders besorgniserregend. Wenn Naturschützer einen Bezug zwischen dem Krieg Russlands und einem geplanten Firmenausbau in Adnet bei Hallein herstellen, mag das auf den ersten Blick etwas weit hergeholt aussehen. Sollte irgendwann in naher oder ferner Zukunft zum Beispiel wieder mehr Getreide angebaut werden müssen, muss das ja nicht unbedingt auf den Adnetfeldern geschehen. Und die Betriebserweiterung ist ja wirklich notwendig. Es gibt auch anderswo fruchtbare, also für die Lebensmittelproduktion besonders wertvolle, Flächen. Genau in diesem Anderswo liegt der Kern des Problems. Experten und Politiker stellen theoretisch fachlich fundierte Richtlinien auf, die in der Praxis im Einzelfall aufgrund von Ausnahmen nicht wirken. Das Ergebnis ist, dass hierzulande Raumunordnung viel deutlicher zu sehen ist als Raumordnung.

Welcher Bürgermeister wird auf einen Betrieb mit Hunderten Arbeitsplätzen und hohen Steuereinnahmen verzichten, damit ihn ein paar Grüne und Anrainer für eine vorausschauende Bodenschutz-Vorsorgefläche loben?

In Salzburg hat sich seit Jahren schon viel zum Besseren gewendet. Da hat der zuständige Landesrat recht. Und auch der Naturschutzbund-Chef gesteht ihm zu, dass der Wille da ist. Aber solang gut gemeinte Programme im konkreten Fall leicht auszuhebeln sind, bleibt die Unordnung siegreich.