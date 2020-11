Am Schutz von schwangeren Arbeitnehmerinnen ist nicht zu rütteln. Ihre Gesundheit steht an oberster Stelle. Für Elementarpädagoginnen gilt das selbstverständlich auch - egal ob sie in öffentlichen oder privaten Einrichtungen arbeiten. Es ist völlig absurd, dass schwangere Pädagoginnen der Privaten umgehend von den Kindern abgezogen werden müssen, während sie in Gemeindeeinrichtungen weiterhin mit den Mädchen und Buben arbeiten dürfen. Für die einen ist das Arbeitsinspektorat zuständig, für die anderen gilt Landesrecht. Alle Schwangeren sind vor Covid oder Zytomegalie zu schützen. ...