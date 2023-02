Dieser Streit hat Symbolcharakter

Der Zwist um einen geplanten Parkplatz in einem Pongauer Naturschutzgebiet wirft ein Schlaglicht auf politische Unsitten und offene Aufgaben.

Die Grundbesitzer (und Hüttenwirte) wollen einen zusätzlichen Parkplatz aufschottern. Die Landesumweltanwaltschaft (LUA) ist dagegen. Es werden einander auf mehr oder weniger subtile Art Nettigkeiten ausgerichtet. Kompromiss gibt es keinen. Der seit Jahren schwelende Konflikt geht somit in die nächsten behördlichen Instanzen.

So weit der jüngste Hickhack rund um das Ausflugsgebiet Gnadenalm in einer Kurzfassung. Man könnte die Vorgänge in Untertauern getrost als provinzielle Posse abtun. Es steckt aber mehr in dieser Causa, sie trägt viel Sinnbildliches in sich.

...