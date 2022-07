Ein Beschluss, der einer Verzweiflungstat gleicht

Es ist zweifelsohne ein Eingriff ins Eigentum, den die Salzburger Landesregierung nun vornimmt, wenn ab 1. Jänner eine Abgabe auf leer stehende Wohnungen und Zweitwohnsitze in Kraft tritt. Eine neue Steuer ist ein bemerkenswerter Schritt für eine Partei wie die ÖVP, die nicht gerade zu wirtschaftsfeindlichen Ansagen neigt.

Doch Preisschübe, wie wir sie in Salzburg in den vergangenen fünf bis zehn Jahren am Wohnungsmarkt miterlebt haben, zwingen selbst den Landeshauptmann zu einer Kurskorrektur und die Politik insgesamt - ...