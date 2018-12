Der Pinzgau, Pongau und Lungau geben Salzburg Identität, kulturelle Vielfalt und landschaftliche Schönheit. Trotzdem kommt der ländliche Raum zusehends in Bedrängnis - und allzu oft zu kurz.

Es sind jene Tage, in denen die ländlichen Regionen des Landes für kurze Zeit in den Mittelpunkt rücken: Millionen von Wintertouristen machen sich auf in die Berge und viele kommen zu uns. Weil es Salzburg wie kaum einer Region gelungen ist, Gäste aus aller Herren Länder anzulocken. Weil die Ski- und Tourismuspioniere gerade im Pinzgau und Pongau ungeheuren Weitblick bewiesen haben. Weil sie aus verarmten Tälern attraktive Tourismuszentren machten, die bis heute weltweite Standards setzen.