Endlich startet der reguläre Schulbetrieb wieder, wenn auch zum Teil im Schichtbetrieb. Es ist dies ein Schritt in Richtung Normalität, der Schülern, Eltern und Lehrern das Leben massiv erleichtert. Auch wenn es ein holpriger Start ist, denn Ministerialbürokratie und Bildungsdirektion machen es den Schulen wahrlich nicht leicht. Das zeigte sich zuletzt wieder bei einem Kernpunkt der Coronavorsorge - den "Nasenbohrertests". Die Formulare für die Einverständniserklärungen der Eltern langten erst kurz vor den Semesterferien in den Schulen ein. Und erst am ...