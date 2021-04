Wer kennt sie nicht? Die Orte, die unter Abwanderung leiden - weil die Jungen mangels Jobperspektiven gehen. Und jene Gemeinden, die zwar eine hässliche Shoppingmeile draußen an der Umfahrung haben - dafür aber ein Zentrum mit Leerständen, das am Sterben ist. Dann gibt es noch Kommunen, denen überhaupt ein Nahversorger fehlt, was gerade für Ältere ohne Auto ein echtes Problem ist.

Was liegt also näher, als Wohnen und Einkaufen unter einem Dach zu kombinieren und so auch Jobs ...