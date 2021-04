Das Bürgermeister-Sein und das Bürger-Sein waren auch schon einmal leichter. Wer früher eine Baulandwidmung oder eine Wohnung gebraucht hat, ist zum "Du, Bürgermeister" gegangen und hat das Gewünschte - zumindest als Einheimischer - meistens bekommen.

Das ist schon seit Längerem überhaupt nicht mehr so einfach. Heute findet die Generation der gut Zwanzig- und Dreißigjährigen, die zum Beispiel in stadtnahen Flachgauer Orten eine Starterwohnung suchen oder eine Familie gründen, in ihrer Heimatgemeinde meist kein Angebot, das sie sich halbwegs ...