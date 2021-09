Die gewünschten Impfquoten von 80 Prozent und mehr hat man in Salzburg bisher nur in der Altersgruppe von 65 Jahren und älter erreicht. Großen Aufholbedarf hat man vor allem in der Bevölkerung bis 40 Jahre, wo zum Teil nicht einmal die Hälfte vollimmunisiert ist.

Für die führenden Coronaexperten ist daher die Angst nicht unbegründet, dass mit Beginn der kalten Jahreszeit die Infektionszahlen wieder in die Höhe schnellen und erneut zum großen Problem für den Wintertourismus und die Wirtschaft ...