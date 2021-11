Nach einer Bankrotterklärung beim Krisenmanagement ist jetzt Hoffen und Bangen angesagt. Diese Woche hat vieles verändert, auch für Haslauers Zukunft.

Salzburg taumelt also in den vierten Lockdown. Ab Montag sperrt das Land gezwungenermaßen wieder zu. Nachdem die ÖVP im Land eine Woche lang gezögert und gezaudert und damit ein gefährliches Manöver auf Kosten aller gesetzt hat, ist der Landeshauptmann am Donnerstag zur Einsicht gelangt.

Wilfried Haslauer und die Seinen können jetzt nur mehr hoffen und bangen, dass sich die Sache in den kommenden Wochen in den Spitälern irgendwie ausgeht und sich die erschreckenden Prognosezahlen letztlich nicht vollends bewahrheiten. ...