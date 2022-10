Engergiespardebatte in Salzburg: Lauwarme Erkenntnisgewinne

Ohne Gespür wird das ein harter Winter für die Politik. Ohne Einschränkungen auch.

Wo die Energiespardebatte hinführen kann, und welche lauwarmen Diskussionen über kollektive Entbehrungen uns womöglich in diesem Winter noch bevorstehen, hat die Stadt Salzburg in dieser Woche schon exemplarisch gezeigt. Mit der Idee, das Warmwasser an Schulen und in Kindergärten einzusparen, war der Bogen bei Eltern bereits derart überspannt, dass die Stadtpolitik gleich am Montag zurückruderte. Übrig blieb der Eindruck, wie undurchdacht die Proporzregierung agiert und wie wenig Ahnung man im Schloss Mirabell davon hat, was von der Bevölkerung mitgetragen werden ...