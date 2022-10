Es braucht kein Fairnessabkommen, sondern einfach nur Fairness

Politische Scharmützel sind eine Sache, blanker parteipolitischer Hass eine andere. Da gibt es ein abschreckendes Beispiel.

Die Zeit fokussierter Unintelligenz, wie der ehemalige Wiener Bürgermeister den Wahlkampf einmal so treffend umschrieben hat, sie dräut schon wieder herauf. Die Wahlschlacht im April 2023 in Salzburg ist zwar noch ein gutes Stück entfernt, aber angesichts der aufgeladenen Stimmung und des gegenseitigen Giftspritzens besteht wenig Hoffnung, dass die Sachpolitik und nicht die Parteipolitik in den kommenden Monaten das politische Geschehen dominiert.

Die Beispiele dieser Woche waren zahlreich: Da verweigern die Neos ihre Zustimmung zur Wahlrechtsreform, die zwei ...