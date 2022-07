Es darf keine Verlierer geben

Endlich! Die Gehaltserhöhung für das Personal in öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen wird zwar nicht auf einen Schlag den Personalmangel beseitigen, sie ist aber ein Signal, auf das die Berufsgruppe seit Jahren wartet. Mehr Geld bedeutet mehr Anerkennung und mehr Anreiz, in den Beruf einzusteigen. Bei all der Euphorie darf nicht übersehen werden, dass die privaten gemeinnützigen Träger dadurch in eine noch stärkere wirtschaftliche Schieflage geraten als bisher, obwohl ihr Personal genauso gut ausgebildet ist, genauso ambitioniert arbeitet und die Gehaltserhöhung genauso verdient.

