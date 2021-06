Eine halbe Million Euro für eine "normale" Wohnung - das sind keine Fantasiepreise, das ist längst Realität in Salzburg. Preise, die entstehen, weil viele ihr Geld in Immobilien bunkern. Und diese sichere Wertanlage lieber leer stehen lassen, bevor ein Mieter einzieht, den man so schnell nicht mehr loswird.

Nun ist es ausgerechnet die ÖVP, die eine Leerstandsabgabe und damit einen Eingriff ins Eigentum in der Koalition durchsetzen will. Durchaus bemerkenswert, denn von derselben Volkspartei kam 2016 noch ein ...