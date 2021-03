Können wir uns tatsächlich aus der Coronakrise schnell raustesten und rausimpfen? Nüchtern betrachtet braucht es dazu ein bisschen mehr.

Ostern steht langsam vor der Tür und alle hoffen auf weitere Öffnungsschritte. Wie schön wäre es, wieder einmal zum Essen auszugehen. Wie schön wäre es, im größeren Kreis Familie und Freunde zu treffen. Wie schön wäre es, könnten tatsächlich Osterfestspiele stattfinden. Vielfach dominiert Zweckoptimismus frei nach dem Motto, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Testen, testen und noch einmal testen. Coronacluster rasch eingrenzen. Und impfen, impfen, impfen. Was in der Theorie viel verspricht, ist in der Umsetzung oft eine Sisyphusarbeit, wie ...