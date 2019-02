Warum es höchste Zeit ist, die Nöte der Regionen ernster zu nehmen und die Kommunen zu stärken.

In Zeiten globaler Verunsicherung wächst das Vertrauen in den unmittelbaren Lebensbereich. Die Gemeinden als Herzstück der Demokratie profitieren von dieser Entwicklung seit Jahren. Die Bereitschaft, sich für die lokale Gemeinschaft zu engagieren, ist groß wie nie. Das belegt das vitale Vereinsleben in den Orten ebenso wie die Heerscharen von Freiwilligen und Ehrenamtlichen, die stets zur Stelle sind, wenn eine helfende Hand fehlt. Selbst die ansonsten so wuchernde Politikverdrossenheit ist auf kommunaler Ebene deutlich geringer ausgeprägt. Das zeigen alle Umfragen, ebenso wie das wachsende Interesse an regional erzeugten Produkten. Immer mehr Menschen wollen wissen, woher ihre Lebensmittel und Waren kommen. Es schlummert also wieder gehöriges wirtschaftliches Potenzial in den Ortschaften.