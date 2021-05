Dass der Nationalrat im Herbst 2017 kurz vor der Wahl den Pflegeregress abgeschafft hat, war purer Populismus. Denn zum einen hat der Regress durchaus ein bisschen dazu beigetragen, dass jene, die Vermögen haben, dieses auch zur Finanzierung ihrer Pflegekosten einsetzen mussten. Denn dass der Staat in Form der Sozialhilfe auch die Pflegekosten für jene übernimmt, die eine hohe Pension haben, ist nicht per se einzusehen.

Zum anderen war die Abschaffung des Regresses auch ein klassischer Schnellschuss: Denn so ein Einschnitt kann nur funktionieren, wenn er in ein Gesamtsystem eingebettet ist. Dieser Masterplan, wie die Pflege in Österreich zukünftig finanziert werden soll, fehlt aber immer noch. Denkbar wären sowohl eine Pflegeversicherung als auch eine Erhöhung des Pflegegelds oder eine fixe Abgangsdeckung für alle Heime durch den Bund. Das wurde aber nie entschieden. Was bleibt, sind zähe Verhandlungen zwischen Land und Bund - und das alle Jahre wieder.