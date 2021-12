Wirklich nachvollziehbar ist es nicht, dass sich die Bundesländer auf keine einheitliche Vorgangsweise in der Lockdown-Frage einigen konnten. Und schon gar nicht, dass der Musterschüler Wien in dieser vierten Welle weiterhin die strengste Vorgangsweise wählt, während Tirol und Vorarlberg mit einer doppelt und dreifach so hohen Sieben-Tage-Inzidenz am meisten öffnen. Aber man muss nicht alles verstehen, schon gar nicht wenn politische Geplänkel im Spiel sind und der Wintertourismus massiv Druck macht.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer tut gut daran, jetzt ...