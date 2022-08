Hotel Kobenzl: Einer der teuersten Leerstände der Republik bleibt ungenutzt

Die Asylzahlen steigen stark, gleichzeitig hinken die Länder bei der Bereitstellung von Plätzen nach: So begründet das Innenministerium, dass die Asylquartiere des Bundes an die Kapazitätsgrenzen gelangen. Wobei man für Bergheim keine "belastbaren Zahlen" nennen könne, da diese mehrmals täglich schwankten. In der Vergangenheit war das kein Hindernis für Auskünfte. Ein Indiz dafür, dass die Sache für das Ministerium unangenehm ist. Das kommt nicht überraschend. Immerhin gibt es eine Zusage an die Gemeinde, dass dort nicht mehr als 250 Menschen ...