Die Zahl der Infizierten steigt. Von verantwortlichen Politikern kommt wenig.

Eine der wichtigsten Lehren aus der ersten Coronawelle war: In allen Ländern, wo man es verabsäumt hat, die Bewohner von Seniorenheimen vor dem Virus zu schützen, schnellten die Todeszahlen in die

Höhe. Und die Krankenhäuser kamen rasch an und über ihre Kapazitätsgrenzen.

In Salzburg ist man dabei, die Kontrolle über das Geschehen zu verlieren. 18 Senioreneinrichtungen sind von Covid-Ausbrüchen betroffen, am Montag waren 117 Bewohner erkrankt, 31 lagen in den Spitälern. Dazu kommt, dass in der ohnehin angespannten ...