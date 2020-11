Die Pädagoginnen und Pädagogen in allen Bildungseinrichtungen verdienen mehr Beachtung.

In der Diskussion über die neuerliche Umstellung des Schulbetriebs auf Distanzunterricht war viel von den Bedürfnissen der Eltern und Schüler die Rede. Ihren Bedenken wurde in den Medien viel Gehör geschenkt. Wie es den Lehrerinnen und Lehrern in Zeiten wie diesen geht, kommt selten zur Sprache. Am Wochenende sind viele von ihnen freiwillig in die Schulen gekommen, um die Umstellung auf das Homeschooling vorzubereiten.

Die Pädagogen bekommen derzeit all den Frust, die Ängste und Sorgen der Eltern und ...