Salzburg hat seinen Stausommer wieder zurück. Selbst schuld? Da macht es sich die ÖVP ein wenig zu einfach.

Nach einem Ausnahmejahr 2020 ist in Salzburg heuer in Sachen Verkehr alles wieder beim Alten: Die Tagestouristen sind zurück, an Schlechtwettertagen bricht der Verkehr in der Landeshauptstadt regelmäßig zusammen. Und auf der Tauernautobahn schieben sich Kolonnen von Urlaubern ab Juli Richtung Süden und ab Mitte August wieder Richtung Norden. Dazwischen ersticken Grödig, Hallein, Kuchl, Golling und noch viel mehr Gemeinden entlang der A10 im Verkehr.

Nun kann man so argumentieren, wie das Landeshauptmann Wilfried Haslauer heuer getan hat. ...