Interne Querelen kennen immer nur einen Profiteur

Die Neos waren ein bunt zusammengewürfelter Haufen, der 2014 bei der Gemeinderats- und 2018 bei der Landtagswahl in Salzburg angetreten ist. Und so wie bei jeder jungen Partei, die vom Fleck weg Erfolge einfährt, kommt irgendwann der Punkt, an dem der Politalltag das Geschäft bestimmt und das Gezeter über Posten und Ausrichtung losgeht. Umso wahrscheinlicher ist das Ganze, wenn die Nummer eins an der Parteispitze schwächelt und der Druck in Richtung Wahltag merklich zu steigen beginnt.

Aus parteiinternen Streitigkeiten ...