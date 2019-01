Rund 600 Zuhörer, ein lebhafter und spannender Wettstreit der Kandidaten, engagierte, aber zivilisierte Diskussionen - der Start der SN-Wahltour in Straßwalchen wurde zu einem kleinen, feinen Fest der Demokratie, einer Antithese zu herrschendem Verdruss und Politikerverdrossenheit.

Kein Interesse an Politik? Straßwalchen beweist, dass das politische Interesse gerade auf kommunaler Ebene enorm hoch sein kann. Vor allem dann, wenn die Protagonisten vorleben, dass Gemeindepolitik nicht fad und festgefahren sein muss. In der Flachgauer Marktgemeinde liefern sich vier Kandidaten einen abwechslungsreichen, spannenden Wettstreit - inhaltsreich und ohne Aggressionen. Dass gleich zwei Frauen unter den vier Bewerbern fürs höchste Amt in der ÖVP-Bastion sind, tut der Sache ausgesprochen gut. Der junge Kandidat der ÖVP kann in diesem Vierkampf jede Unterstützung brauchen. Mal schauen, ob ihm Kanzler Sebastian Kurz noch den nötigen Rückenwind verleihen kann.