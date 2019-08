Die Klage von Anrainern gegen eine Krabbelgruppe stimmt bedenklich. Statt Radau um Kinderlärm ist Dialog gefragt.

Unbeobachtet von Erwachsenen im Freien spielen, im Rudel mit anderen Kindern durch die Gegend streunen und sich an der frischen Luft austoben. Was noch vor wenigen Jahrzehnten auch in den Städten selbstverständlicher Teil der Kindheit war, ist heute die Ausnahme. ...