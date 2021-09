Wer zukunftsfähig sein will, rüstet sich rechtzeitig gegen die Wetterextreme.

Der heurige Sommer und der Frühherbst zeigen drastisch auf, wie sehr sich der Klimawandel in Salzburg bereits auswirkt. Die extremen Überflutungen werden vor allem für die Menschen im Oberpinzgau zu einer Überlebensfrage. Das andere Thema sind Trockenperioden, die es verstärkt geben wird. Der September 2021 gehört in Österreich zu den zwölf trockensten Monaten in der Messgeschichte.

Die Frage kann sich also längst nicht mehr allein darauf beschränken: Was tun wir, um mit der Reduzierung von Treibhausgasen die Ursachen ...