Faulheit darf den 36 Abgeordneten zum Salzburger Landtag niemand vorwerfen. In den vergangenen vier Jahren haben sie in stundenlangen Ausschusssitzungen Hunderte Anträge debattiert, dazu eine Vielzahl an Expertinnen und Experten gehört und letztlich über die Initiativen abgestimmt. Allerdings hat diese Arbeitsbilanz einen erheblichen Schönheitsfehler, der sowohl der Politik als auch den Wählenden zu denken geben sollte: Fast die Hälfte der behandelten Anträge beschäftigte sich mit Themen, für die die Bundesregierung zuständig ist. Wofür also brauchen wir dann neun Länderparlamente?

...