Die Salzburger Bevölkerung wird auch in den nächsten Jahrzehnten wachsen, aber langsamer als zuletzt. Bis 2030 sollen es 2,5 Prozent sein, bis 2040 weitere 1,4 Prozent. Die Unterschiede zwischen Bezirken und Gemeinden könnten kaum größer sein. Etliche "Riesen" wachsen weiter, "Zwerge" schrumpfen. Besonders die Prognosen für den Lungau, das Gasteiner Tal und den Unterpinzgau sind keine guten Nachrichten für die betroffenen Gemeinden und die regionale Wirtschaft. Die statistischen Prognosen sind fundiert, keine Hellseherei, aber auch keine Punktlandung. Natürlich lässt sich eine Einwohnerzahl nicht exakt auf Jahre vorhersagen. Aber die Trends sind gut abzulesen.

Boomende Gemeinden im Zentralraum müssen schauen, dass ihnen die Entwicklung nicht über den Kopf wächst. Sonst leiden darunter der Mensch in seiner Lebensqualität und die Umwelt. Schrumpfende Gemeinden in meist abgelegenen Landesteilen müssen sich noch mehr um jeden einzelnen Einwohner und Arbeitsplatz kümmern. Und die Landespolitik ist ebenfalls gefordert, noch stärker für einen - auch finanziellen - Ausgleich zu sorgen. Sonst zerfällt dieses Land in zwei Teile. Die Bruchlinien sind unübersehbar.