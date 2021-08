Manche wollen Kleingemeinden aus Kostengründen abschaffen. In einigen gibt es die Opposition nur auf dem Papier und wer sich querlegt, kann Probleme bekommen.

In kleinen Gemeinden entstehen aber auch bemerkenswerte Dinge. Der Salzburger Philosoph und Vordenker der Umweltbewegung Leopold Kohr trat für überschaubare Einheiten ein, in denen der Einzelne handeln kann. Weißbach ist ein Beispiel, was er damit gemeint haben könnte.

Ein Landesbediensteter sagte nach der Errichtung des Hochwasserschutzes, so etwas wie in Weißbach werde einzigartig ...