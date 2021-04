Die Bundespolitik gibt gerade ein grässliches Bild ab. Dagegen ist der Stil in der Salzburger Landespolitik regelrecht wohltuend.

Es gibt eine Berufsgruppe, die sich in regelmäßiger Zuverlässigkeit selbst beschädigt: Politiker. Die vergangenen Wochen haben ein abscheuliches Sittenbild auf Bundesebene zutage gefördert. Türkise Postenschacher in Reinkultur belegt durch Chatnachrichten, Einschüchterungsversuche gegenüber kirchlichen Institutionen, peinliche Darbietungen im Ibiza-Untersuchungsausschuss samt Erinnerungslücken, die eher auf krankhafte Vergesslichkeit als auf Regierungsverantwortung schließen lassen, und Angriffe auf eine Justiz, deren Aufgabe die Korruptionsbekämpfung wäre (was wohl manchen nicht in den Kram passt).

Von Salzburg aus kann man nur mit Staunen nach Wien ...