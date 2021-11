Amtsleiter ist ein etwas veralteter Ausdruck. In Wahrheit sind heutzutage in den Gemeinden Manager von Betrieben mit vielfältigen Geschäftszweigen gefragt. Und immer mehr Managerinnen, wie in Werfenweng. Das Interesse an diesem Posten und die Zahl der Bewerbungen hielten sich im Gegensatz zu anderen Gemeinden in Grenzen. Die Pongauer Gemeinde ist ein rutschiges kommunalpolitisches Pflaster, der Ort für seine Streitereien und für häufigen personellen Austausch bekannt.

Die neue Managerin ist ausgebildete Politik- und Kommunikationswissenschafterin. Das trifft sich offenbar gut. ...