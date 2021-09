Wofür ein provokanter Vorschlag, der nie und nimmer umsetzbar ist, am Ende vielleicht doch gut sein kann.

Der Vorschlag der grünen Stadträtin, einen Teil der Fassade des Salzburger Doms zu begrünen, hat zu den erwartbaren und ablehnenden Reaktionen geführt. Klimaschutz hin oder her - so etwas ist an diesem barocken Baudenkmal nie und nimmer umsetzbar. Das sollte auch Martina Berthold klar gewesen sein.

Und dennoch hat der provokante Vorschlag der Bürgerlisten-Chefin etwas Sinnvolles und Nützliches mit sich gebracht: Er hat die Diskussion um (nicht vorhandene) Grünflächen in der Salzburger Altstadt entfacht. Er regt zur Debatte ...