Wer will in der Stadt noch in die Mittelschule? Die Antwort ist einfach: immer weniger. Im Herbst wird man das besonders spüren, weil im Corona-Schuljahr vielfach milder benotet wird und deshalb noch mehr Volksschulabgängern der Weg ans Gymnasium offensteht. Ein Problem ist, dass die Schulpolitik viel zu viel an der Mittelschule herumgedoktert hat, was das Vertrauen in den Schultyp nicht gestärkt hat. Zugleich hat man ein gutes Messinstrument wie den Stärkenkompass wieder versenkt. Ein anderes Problem sind die Eltern selbst, ...