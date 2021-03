Eine Landesrätin muss für eine Ausschreibung ein Jahr lang Kritik einstecken. Dabei würde man sich von Politikern genau das wünschen: Mut, Haltung und Gestaltungswillen.

Andrea Klambauer ist vor nicht einmal drei Jahren in die Politik gekommen. Eigentlich ist sie ein wenig geschubst worden von ihrem Parteichef. Denn die Neos waren nach der Landtagswahl im April 2018 plötzlich in Regierungsverhandlungen und in einer Dreierkoalition gelandet. Weil Sepp Schellhorn auf Geheiß der ÖVP nicht Landesrat werden durfte, kam die Neueinsteigerin aus dem Pongau zum Zug.

Klambauer war bis dahin nie in einer öffentlichen Funktion tätig. Ideologische Scheuklappen, eingebläut durch einen Parteiapparat, waren ihr fremd. ...