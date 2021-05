In Sonntagsreden wird von der Politik - gerade angesichts des Weltbienentags diese Woche - gern erklärt, wie wichtig Naturschutz, Artenvielfalt und die Erhaltung natürlicher Lebensräume sind. Aber: Sieht man sich das Naturschutzbudget des Landes an, das gerade einmal zwei Promille des Gesamtbudgets umfasst, kommen Zweifel auf. Ein weiterer Elchtest der Politik ist die Frage, wie sie mit schützenswerten Biotopen umgeht: Ab welchem Niveau zieht man die Grenze? Und welche Art der Bewirtschaftung ist dann noch erlaubt? Sollte die Zahl der Biotopflächen künftig tatsächlich um den Faktor zwanzig steigen, wäre das ein Plus für den Naturschutz. Damit die damit verbundenen Einschränkungen von den betroffenen Bauern auch akzeptiert werden, wäre es nur fair, sie dafür zu entschädigen. Sonst besteht die Gefahr, dass noch mehr von ihnen aufgeben. Oder dass sie die Bewirtschaftung solcher Flächen komplett einstellen und diese zuwachsen - was niemandem nutzt.