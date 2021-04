Seit Wochen trudeln E-Mails von Bürgern in der Redaktion ein, die sehnsüchtig auf ihre Impfung warten und die nicht nachvollziehen können, warum sie trotz ihres Alters oder ihrer Krankengeschichte noch nicht an der Reihe sind. Meist ist die Nachricht mit dem Hinweis versehen, dass etwa jüngere Bekannte oder Gleichaltrige in anderen Bundesländern bereits geimpft seien.

Es sind längst keine Einzelfälle mehr, um die es sich hier handelt. Jeder kennt mittlerweile Geimpfte - und fragt sich, wie es möglich ...