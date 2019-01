Für die eine ist die politische Karriere wohl zu Ende - und für die andere geht sie jetzt erst richtig los: Claudia Schmidt, einst Baustadträtin in der Stadt, muss nach fünf Jahren ihren Platz im Europäischen Parlament räumen. Ausgebremst ausgerechnet von einer Landsfrau: Kanzler Kurz schickt die Salzburger Staatssekretärin Karoline Edtstadler ins EU-Rennen.

Anzeige

Die Rochade zeigt exemplarisch, wie sehr sich der politische Zeitgeist geändert hat. Karoline Edtstadler verkörpert diesen wie kaum jemand anderer - und lässt viele etablierte Politiker derzeit alt ausschauen. Edtstadler ist fokussiert auf jenes Thema, das die Gesellschaft dominiert: Sicherheit. Und Edtstadler versteht es blendend, sich in Szene zu setzen. Ob im Internet, auf dem Tanzparkett oder bei Podiumsdiskussionen: Sie ist da. Und zieht die Aufmerksamkeit auf sich, selbst wenn sie außer Standardfloskeln kaum Neues zu berichten hat.

Karoline Edtstadler gibt "Law and Order" ein weibliches, ein freundliches Gesicht. Das macht sie für Kanzler Kurz derzeit so wertvoll. Was viele derzeit vergessen: Omnipräsenz allein ist kein Programm. Worauf es bei guten Politikern ankommt, muss Frau Edtstadler erst zeigen: Handlungsfähigkeit, Durchsetzungskraft und Ausdauer.