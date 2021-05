Standpunkt

Anders als in der Getreidegasse, wo sie absteigen müssen, dürfen Radfahrer im Schritttempo durch die Linzer Gasse fahren. Das funktioniert in der Früh und bei Regen besser als donnerstags, wenn die Schranne stattfindet, und die Sonne scheint. Dann wird es, bedingt durch die hohe Dichte, gefährlich.

Schritttempo bedeutet - viele wissen das überhaupt nicht - zehn Kilometer pro Stunde. Wer schneller durch die Fußgängerzone braust, gefährdet sich und andere. Damit Radfahrer und Fußgänger wechselseitig wieder mehr Rücksicht aufeinander nehmen, hat der Magistrat vorige Woche in der Linzer Gasse eine neue Kampagne gestartet. "Gemeinsam geht's besser. Schaut aufeinander" steht auf den 300 im städtischen Raum verteilten Transparenten. Den ganzen Sommer über werden wir Salzburger damit konfrontiert sein.

Wo es eng wird, sind Konflikte im Straßenverkehr fast programmiert. Aufdröseln lassen sich solche Probleme langfristig nur mit Ausweichrouten. Für die Linzer Gasse bietet sich die Paris-Lodron-Straße als Alternativroute an. Die Idee: Alle, die es eilig haben, nehmen diese. Und in die enge Linzer Gasse fahren nur mehr jene, die dort zu tun haben. Man habe als Stadt schon Anlauf genommen für einen Radweg in zwei Richtungen, heißt es im Magistrat. Das würde sich in der Paris-Lodron-Straße neben den Autos gut regeln lassen, sagt Radkoordinator Peter Weiss. Allerdings müsste der Busterminal weichen. Ein heikles Thema, für das sich bislang nicht alle politischen Lager erwärmen können. Die Zeit dafür ist reif.

SIGRID SCHARF