Die Mönchsberggarage wird um mindestens 34 Millionen Euro vergrößert. Nicht, weil das noch zeitgemäß wäre. Sondern weil es die ÖVP so will.

Zehn Jahre, nachdem das Projekt vorgestellt worden ist, ist es wohl so weit: Die Altstadtgarage B in der Stadt Salzburg wird um 654 Stellplätze auf insgesamt rund 2000 Parkplätze erweitert. Etliche Male rief man in der Vergangenheit bereits den sicher geglaubten Baustart aus. Aber nun, da auch der letzte Bescheid seit dieser Woche rechtsgültig ist, dürfte es heuer tatsächlich soweit sein. Das Match zwischen Befürwortern und Gegnern, die beiden Seiten, die sich so unversöhnlich gegenüber stehen, scheint entschieden.

...