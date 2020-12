Die Massentests waren schlecht besucht. Jetzt werden die Teststraßen überrannt.

Viele Länder haben ihre Massentests vorverlegt. Die Vermutung war: Vor Weihnachten wolle sich niemand testen lassen, weil viele die Feiertage nicht in Quarantäne verbringen wollten. Aber es war genau umgekehrt: Bei den Massentests kamen wenige, jetzt ist der Andrang groß.

Unverständlich ist auch, warum in Salzburg die Gratistests nicht wie in anderen Bundesländern verlängert wurden - obwohl Salzburg seit Wochen traurige Spitze bei den Infektionen ist. Vor den Weihnachtsfeiertagen kündigte sich nun ein Engpass bei den Testmöglichkeiten an ...